Her şeyi hazır, Deniz yok

İstanbul'da yaşayan Fatma ve Tayfun Orun çifti, 5 yıllık tedavinin sonrasında tüp bebek yöntemiyle bir çocuk sahibi olacaktı.
Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; işini bırakan Fatma Orun, hamileliğinin 17. haftasında Özel Okmeydanı Hastanesi’ne kontrollerine gitmeye ve doğumunu orada yapmaya karar verdi. Erkek bir bebeği olacaktı. 2 hafta arayla kontrole gitmeye başladı. Her şey yolunda gidiyordu. 20. haftada elleri ve ayakları şişen Fatma Orun’a doktoru hamilelikte bu durumun normal olduğunu söyledi. 34. haftada ise iddiaya göre ilk kez tansiyonu ölçüldü. 14/9 çıkan tansiyonu için doktoru bir ilaç verdi ve bir gebeye göre yüksek olduğunu belirttiği tansiyonu nedeniyle de 37. haftada yani 20 Mayıs günü bebeğin alınması gerektiğini söyledi.
TANSİYONU YÜKSELDİ BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Fatma Orun, bir sorun olmayacağını belirten doktorunun telkinleri üzerine bebeğini erken göreceği için bile sevindi. 2 gün boyunca tansiyon ilacını kullanıp çeşitli araştırmalar yapan Orun, 3 Mayıs’ta sağlık ocağına gitti. Genç kadının tansiyonu 18/12’yi gösterdi. acil sevk kâğıdı yazıldı, doktoruna gitmesi istendi. Kendi doktoruna giden Fatma Orun'a doktorunun tatilde olduğu söylenerek müdahalede edilemeyeceği ve başka bir hastaneye gitmesi önerildi. Bir devlet hastanesine giden talihsiz kadına ilaç verildi, ultrasonla da bebeğe bakıldı. İşte o an gebelikte daima görüp uyandığı kâbustan bu sefer uyanamadı Fatma Orun. Bebeğin kalp atışını alamayan doktorlar ölüm haberini verdi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, DAVA AÇTI
5 yıldır bu anı bekleyen acılı kadın, eşini aradı. Bayrampaşa'da bir özel hastaneye gittiler. sezaryenle bebeği annesinden aldılar. Yaşanan olayın ardından bebeğinin ölümünün hastanenin ve doktorunun ihmali olduğunu belirten genç kadın, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hastane ve doktor hakkında soruşturma başlatıldı. acılı anne, avukatları süreyya Kardelen Yarlı ve Onur Koç aracılığı ile maddi, manevi toplam 455 bin tL’lik tazminat davası da açtı. Dilekçede, gebe tansiyonu takibi yapılmadığı ve bu nedenle de bebeğin ölüm nedeninin “tansiyona bağlı bebeğin emzikten çıkması” olduğu belirtildi.
ELLERİM BOMBOŞ KALDI
Yaşadıkları nedeniyle olaydan sonra evinden hiç çıkmayan anne Fatma Orun’u evinde ziyaret ettik. HABERTÜRK’E konuşan Orun, “Doktor hiçbir şekilde tansiyonumu ölçmedi. Ya da bilgilendirmedi. Sevk raporum olmasına rağmen beni kabul etmediler. Şans eseri sağlık ocağına gitmesem benim de cenazem olacaktı. Tansiyonumu erkenden fark etmeleri gerekiyordu. İhmal var” dedi. Gözyaşlarının bir an bile durmadığını anlatan Fatma Orun, “Acım geçmez. Her şeyi hazırdı. Yaz bebeği olacaktı, tatile gidecektik bebeğimizle” dedi.
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