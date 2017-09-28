Her yaşta herkes için bale!

Ekin Akbaş’ın Karaköy’deki Üretim Atölyesi’nde fizyoterapi-ergoterapi eşliğinde artık yetişkinler de bale yaparak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor.

Özel olarak oluşturulmuş Yetişkinbale | balefit programı içinizdeki bale yeteneğini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Klasik bale hareketleri tekrar kurgulanarak koreografik çalışmalar eşliğinde yeni bir yaratıcı sürecin kapılarını aralıyor. Yetişkinbale | balefit bir fitness programı asla değil, içinde klasik bale, çağdaş dans, beden yoluyla farkındalık, doğaçlama, streching, kondisyon, floor barre çalışmalarını da bulunduran yetişkinlere özel bir bale programı.

“Bale sadece küçük yaşta yapılabilir” yerleşik düşüncesinin tam karşısında konumlanıyor. Klasik balenin yanı sıra, farklı dans tekniklerini de içeren bale programının yaratıcısı Ekin Akbaş Arpacı sanatçı bir aileden geliyor. Ülkemizde, Avrupa ve Amerika’da dans üzerine aldığı eğitimlerle oluşturduğu Yetişkinbale | balefit programı ile birikimini 2012 yılından beri İstanbul’da öğrencileri ile paylaşıyor. Avrupa ve Amerika’da çalıştığı okullardaki gibi bir dans stüdyosunun Türkiye’de de olması hayalini ise 2017’de kurduğu dans stüdyosu Üretim Atölyesi ile gerçekleştiriyor.

Üretim Atölyesi’nde başlangıç, orta ve ileri olmak üzere farklı seviyelerde yetişkinlere özel bale sınıfları mevcut. Kişinin gelişimine göre uygun sınıfta çalışması sağlanıyor. Her bedenin farklı olduğu bilinci ile program içerisine fizyoterapi ve ergoterapi de dahil edilip, sağlık üzerine araştırmalar yapılarak program oluşturulmuş. Programa devam eden öğrencilerin gelişimleri bilimsel verilerle gözlemleniyor.

Sağlıklı beden ve zihin bütünlüğü için keyifle dans edilebilmesi amacına dayanan program dahilinde bir sanat formu olan bale; katılımcılara sağlıklı bir duruş deneyimi yaşatırken bedenin esnek, zarif ve güçlü olmasını sağlıyor. Sağlıklı beden duruşu, doğaçlama ve koreografik çalışmalar özgüveni beslemeye yardımcı. Mekan-beden-hareket birlikteliği hafıza ve konsantrasyonu olumlu etkilerken denge ve koordinasyon gelişiyor, beden farkındalığı güçleniyor. Farklı tarzlardaki müziklerin kullanılması, dersleri keyifli ve eğlenceli hale getirerek zihinsel ve bedensel rahatlama sağlıyor.

Siz de baleyle zihinsel ve bedensel keyifli ve sağlıklı bir farkındalık için seviyenize, iş temponuza ve çalışma saatlerinize uygun bir sınıfı ya da özel dersi Üretim Atölyesi’nde deneyimleyin.

Ekin Akbaş Arpacı