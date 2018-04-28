Heracles Almelo - Utrecht maçı rakamları

Hollanda Eredivisie maçında Heracles Almelo ile Utrecht, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:30. Maç öncesi Heracles Almelo 38 puanla 11. sırada, Utrecht 50 puanla 5. sırada bulunuyor. Heracles Almelo, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Utrecht, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 468 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Heracles Almelo kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.30, Utrecht sahadan galip ayrılırsa 1.70 oranını elde edecekler. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Heracles Almelo son hafta oynanan Feyenoord maçında 3-1 yenildi.

Utrecht ise Az Alkmaar karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Heracles Almelo, 27 gol attı ve 23 gol yedi.

Utrecht, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Utrecht, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 30 kez topu kendi kalesinde gördü.