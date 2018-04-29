Heracles Almelo - Utrecht maçı rakamları

Hollanda Eredivisie maçında Heracles Almelo ile Utrecht, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 15:30. Heracles Almelo 38 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Utrecht 50 puanda ve 5. sırada. Heracles Almelo son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Utrecht, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 468. İddaa'da Heracles Almelo kazanır 3.20, berabere biter 3.30, Utrecht kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Heracles Almelo önceki hafta Feyenoord mücadelesinde 3-1 yenildi.

Utrecht ise Az Alkmaar karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Heracles Almelo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Heracles Almelo, kendi sahasında 27 gol attı, 23 gol yedi.

Utrecht ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Utrecht, 24 gol atarken 30 gol yedi.