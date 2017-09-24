Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Herakles Lahidi'nin ziyarete açılış törenine katıldı. Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Herakles Lahdi törenle Antalya Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Herakles Lahdi Türkiye'ye bu yıl iadesi sağlanan 41 eserden biri olan lahid son yıllarda iade edilen en önemli eserler arasında yer alıyor. Milattan sonra 2'nci yüzyıla tarihlenen Roma Dönemi lahid üzerinde Herakles'in 12 işi tasvir ediliyor. Arkeoloji literatüründe 'Torre Nove' olarak adlandırılan tipte 'Küçük Asya Lahit' grubuna giren 'Herakles Lahdi' yaklaşık 235 cm boyunda, 112 cm genişliğinde ve 3 ton ağırlığında.

#http://www.haberturk.com/herakles-lahdi-antalya-muzesi-nde-sergilenecek-1644176

BAKAN KURTULMUŞ: TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları;

Herkesin gözünü diktiği yer Anadolu toprakları, Türkiye ise, tarihi ve kültürel bakımdan herkesin gıpta ettiği ülke de Türkiye'dir. Millet olarak bu zenginliklerimizin farkında olduğumuzu, kıymetini daha iyi bildiğimiz ifade ediyoruz. Şu anda yeryüzüne çıkmamış olan bütün eserleri günyüzüne çıkarmayı Allah nasip etsin. Sizlerin katkısı ile farkındalık oluşturarak tarihi mirasımıza sahip çıkıyoruz. Bir kez daha emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Herakles Lahdi'nin Türkiye'ye, Anadolu topraklarına hayırlı olmasını diliyorum.

Bakan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından törenle Herakles Lahdi, ziyaretçilere açıldı.

Herakles Lahdi, 13 Eylül'de Türkiye'ye getirildi 57 yıl önce yurt dışına kaçırılan Herakles Lahdi Antalya Havalimanı'ndan alınarak Antalya Müzesi'ne götürülmüştü

#http://www.haberturk.com/herakles-lahdi-antalya-muzesi-nde-sergilenecek-1632396

Herakles lahdi

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