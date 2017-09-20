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İnanışa göre, Herakles canavarı öldürüldüğü için kendisine hediye olarak Thebai kralın kızı Megara verilmiştir. Bu kızdan 3 oğlu olan Herakles, Karsını ve çocuklarını öldürür. Suçlarınnda arınması için kuzeni Miken Kralı Eurystheus'un hizmetine girer.