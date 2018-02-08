Gran Canaria Arena'da oynanan son hafta mücadelesinde, daha önce çeyrek finale çıkmayı garantileyen iki takım Herbalife Gran Canaria ile Darüşşafaka karşılaştı.

Başa baş mücadeleye sahne olan ilk çeyrek, ev sahibi takımın 22-20 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta farkı çift hanelere çıkaran Herbalife Gran Canaria, soyunma odasına 45-29 önde girdi.

İkinci devrede de etkili bir basketbol ortaya koyarak Darüşşafaka'nın skora ortak olmasına izin vermeyen İspanya ekibi, üçüncü çeyreğini 62-44 üstün bitirdiği mücadeleden 78-70 galip ayrıldı.

Gruptan lider çıkan Darüşşafaka ilk yenilgisini yaşarken, ikinci sırayı alan Herbalife Gran Canaria ise 4. galibiyetine ulaştı.

Darüşşafaka çeyrek finalde G Grubu'nu ikinci sırada bitiren Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile mücadele edecek.