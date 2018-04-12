HERDEM'de fiyatlar 285 bin TL'den başlıyor

HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri, yalnızca 55 yaş ve üstü kişileri ağırlamaya hazırlanıyor. HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü’nde, şehirde çeşitli nedenlerle yapmaya fırsat bulunamayan birçok şeyi özgürce yapmaya imkanı da sunuyor.
Sağlıklı yaşam köyünün mimari yapısı, 55 yaş ve üzeri kişilerin her türlü ihtiyacı ve rahatı düşünülerek tasarlandı. 614 hanenin yer alacağı köyde, 2 katlı 45 konak bulunacak. Her bir konak 10 veya 14 bağımsız haneden oluşacak. Konakların içindeki hanelerin salonu, banyosu, yatak odası, balkonu, mutfağı ve bir de hobi bahçesi olacak.
Sakinlerinin köy dışına çıkmadan yaşayabilecekleri şekilde tasarlanan HerDem, geniş piknik alanları, uzun yürüyüş parkurları, meyve ağacı bahçeleri, tarlaları, doğal göletleri, farklı canlı türlerinin yaşamasına imkan veren ekosistemi, geleneksel tandır ve ekmek fırınlarıyla modern ve gelenekseli harmanlayan bir köy yaşantısı sunuyor.
Köyde ayrıca temizlik, bakım ve onarım, eve yemek servisi, eczane destek gibi hizmetlerden yararlanılabilecek; restoran, kafeterya, market, ATM, kuru temizleme, çamaşırhane ve kuaför gibi ihtiyaçlar da rahatça karşılanabilecek.
KÖYÜN İŞLETME ÇÖZÜM ORTAĞI AMERİKALI AVENDELLE
HerDem’de işletme çözüm ortağı olarak, yaşlı bakım destek hizmetlerinde uzman olan Amerikalı kuruluş Avendelle görev üstleniyor. Köyün tüm çalışanları, görevlerine Avendelle’nin uzman kadrosuyla birlikte yurt içi ve yurt dışında özel bir eğitim aldıktan sonra başlayacak. Avendelle, Amerika’da sahip olduğu, uzun yıllara dayanan tüm tecrübesi ile HerDem sakinlerinin ihtiyaçlarını mükemmel şekilde karşılayacak.
KÖY EVLERİNİN ÖZELLİKLERİ
• Köy haneleri özel olarak tasarlanmış akıllı sistem sağlık donanımına sahip. (Salon, banyo ve yatak odasında doktor çağırmak için kurulmuş sistemler, IP kamera altyapısı)
• Köy haneleri eksiksiz mobilyalı ve aksesuarlı teslim edilecek. Her yer hem konforlu hem de kaliteli olması için özel ve titiz bir yaklaşımla seçilerek döşenecek.
• Her köy hanesinin tahsisli kendine ait hobi bahçesi bulunacak. Doğadan keyif almak ve doğayla iç içe olmak böylece mümkün olacak.
• Köydeki her konakta yaz - kış üstü açılabilen, cam tavanlı, havadar bir iç avlu yer alacak. İç avlular mobilyalı ve televizyonlu şekilde kullanıma hazır olarak teslim edilecek. Böylece emeklilik yaşamının olmazsa olmaz keyfi sohbet ve muhabbet, HerDem konaklarından hiç eksik olmayacak.
HERDEM'DE FİYATLAR 285 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
HerDem’de yaşamak için ev veya konaklama paketi satın alınıyor. İstendiğinde kiraya da verilebilen bu evler, 286 bin TL’den (KDV dahil, tapu, noter masrafları hariç) başlıyor ve şerefiyesine göre değişiyor.
Satın almadan konaklamak isteyen köy sakinleri, yemek hariç, sağlık ve temizlik paketi dahil, aylık 4.500 TL + KDV (2018 fiyatları, her yıl TEFE - TÜFE artışlı) ücretle HerDem’in benzersiz imkanlarından yararlanabilecek, emekliliğin keyfini gönüllerince yaşayabilecekler.
1+1 daireler 60 metrekare olup 286 bin TL ile 340 bin TL arasında (KDV, mobilya dahil)
2+1 daireler 86 metrekare olup 380 bin TL ile 420 bin TL arasında (KDV ve mobilya dahil) değişiyor.
Ödeme planları
Yüzde 80 peşin ya da kredi, Yüzde 20 teslimde
Yüzde 50 peşin ya da kredi, Yüzde 50 12 ay taksit (Yüzde 2,5 indirim ile)
Yüzde 100 peşin (Yüzde 7 iskonto ile)
Ayrıca toplu konak alımlarında özel indirimler yapılıyor.
Anlaşmalı bankalar üzerinden 120 aya kadar konut kredisi kullanılabiliyor.
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