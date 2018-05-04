Herfolge Koge - Fredericia sahaya çıkıyor

Herfolge Koge ve Fredericia, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi Herfolge Koge 44 puanla 5. sırada, Fredericia 42 puanla 6. sırada bulunuyor. Herfolge Koge, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Fredericia, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 287 kodlu maçı oynayanlar; Herfolge Koge galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fredericia galibiyet oranı 0.00.

Herfolge Koge son hafta oynanan LFA maçında 2-2 berabere kaldı.

Fredericia ise Skive IK karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Herfolge Koge, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 15 gol yedi.

Fredericia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fredericia, 25 gol atarken 18 gol yedi.