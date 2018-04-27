Herfolge Koge - Skive IK sahaya çıkıyor

Danimarka 1.Lig maçında Herfolge Koge ile Skive IK, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. Herfolge Koge 43 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Skive IK 17 puanda ve 12. sırada. Herfolge Koge, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Skive IK, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 285. İddaa'da Herfolge Koge kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Skive IK kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Herfolge Koge önceki hafta LFA mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Skive IK ise Fredericia karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Herfolge Koge, 21 gol attı ve 15 gol yedi.

Skive IK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Skive IK, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.