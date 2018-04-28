Herfolge Koge - Skive IK sahaya çıkıyor

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Herfolge Koge, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Skive IK takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. 43 puanlı Herfolge Koge 5. sırada bulunuyor, Skive IK 17 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Herfolge Koge, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Skive IK son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 285. İddaa'da Herfolge Koge kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Skive IK kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Herfolge Koge son hafta oynanan LFA maçında 2-2 berabere kaldı.

Skive IK ise Fredericia karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Herfolge Koge, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Herfolge Koge, kendi sahasında 21 gol attı, 15 gol yedi.

Skive IK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Skive IK, 12 gol atarken 20 gol yedi.