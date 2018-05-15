Herfolge Koge - Viborg maçı ne zaman?

Danimarka 1.Lig maçında Herfolge Koge ile Viborg, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. 50 puanlı Herfolge Koge 5. sırada bulunuyor, Viborg 52 puana sahip ve 3. sırada. Herfolge Koge son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Viborg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 476 kodlu maçı oynayanlar; Herfolge Koge galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.80, Viborg galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Herfolge Koge önceki hafta LFA mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Viborg ise Hjorring karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Herfolge Koge, 22 gol attı ve 15 gol yedi.

Viborg, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Viborg 26 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.