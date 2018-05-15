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Windows tabanlı akıllı telefonlarda numara engelleme

Sizi rahatsız eden bir numarayı engellemek için iki aşamalı bir işlem yapmak gerekiyor. Öncelikle Ayarlar'a tıklayın ve ardından Ara + SMS Filtresi'ne gidin. Burada Engellenen Çağrılar seçeneğini "Açık" hale getirin. Ardından Telefon uygulamasına gidin, engellemek istediğiniz numaraya basılı tuttun ve Numarayı Engelle'yi seçin.