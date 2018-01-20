Savaşın olası sonuçlarını hesaplayabilen web sitesi geliştirildi. Dünya üzerindeki herhangi bir bölgeden gelecek, herhangi bir nükleer bombayı seçerek, hangi bölgeye ve şehre atılacağını seçebiliyor ve bu bomba o bölgeye atılırsa kaç insanın öleceğini, kaçının da yaralanacağını gösterebiliyor.

Nukemap isimli site ile şu ana kadar tasarlanmış bütün nükleer silahlar tek tek seçilebiliyor ve herhangi bir harita noktası da seçilerek olası insan kayıpları ve yaralanmaları görülebiliyor.

abd

kuzey kore

nükleer deneme

Nukemap

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