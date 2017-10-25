“Herkes bir fark yaratabilir” mesajıyla fidan dikildi

Avrupa Birliği İklim Eylem Haftası kapsamında, İktisadi Kalkınma Vakfı AB Bilgi Merkezi ve Küçükçekmece Belediyesi işbirliğiyle iğde ağacı dikim etkinliği gerçekleştirildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre “Herkes bir fark yaratabilir” mesajıyla Küçükçekmece Nikâh Sarayı bahçesinde düzenlenen etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan’ın yanı sıra, İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu katıldı. Çocukların elleriyle iğde fidanları diktiği etkinlikte konuşan Şencan, “Çevre konusunda farkındalık oluşturmak istedik” dedi.