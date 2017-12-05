Herkes Bitcoin'e bakarken IOTA'nın fiyatı uçtu gitti

Kripto para birimlerindeki baş döndürücü hareketler devam ediyor. Bitcoin fiyatında yaşanan dalgalanmalar ve arka arkaya gelen rekorlar yatırımcıların tüm dikkatinin buraya yönelmesine neden oluyor.
Bitcoin fiyatı 12000 dolar sınırına çıkarken, piyasa değeri de 200 milyar dolara dayandı.
Ancak Bitcoin'deki bu yükselişle beraber önemli itirazlar da yükseliyor. Morgan Stanley'in eski başekonomisti olan ve halen Yale Üniversitesi'nde göre yapan ünlü ekonomist Stephen Roach, Bitcoin'i 'Akla hayale gelmeyecek çok tehlikeli spekülatif bir balon' olarak tanımlarken, her balon gibi bunun da patlayacağını ileri sürerek yatırımcıları uyardı.
Roach, "Fiyatlar düşecek ve en son yatırımı yapan en büyük zararı görecek. Hiç kuşku yok" dedi.
FİYATI BİR ANDA UÇTU
Bitcoin'de bu gel-gitler yaşanırken, pazar günü akşam saatleri itibariyle kripto ürünler arasında yeni bir paranın yıldızı parladı.
Pazar günü 1.45 dolar seviyelerinden işlem gören IOTA adındaki kripto para birimi, soluksuz bir şekilde yükselişe geçerek iki günde 3.21 dolara kadar tırmandı.
IOTA'daki yükseliş yüzde 120 olarak kaydedilirken, piyasa değeri 8 milyar doları aştı. IOTA'da yaşanan yükselişle birlikte işlem hacmi de patladı ve son 24 saatte 1.13 milyar dolarlık işlem gerçekleşti.
IOTA'da yaşanan bu yükselişte, para biriminin arkasındaki kurum olan Alman IOTA'nın veri piyasası üzerine Fujitsu, Microfot ve Samsung gibi büyük teknoloji firmalarıyla ortaklığa başladığını açıklaması etkili oldu.
IOTA, ulaştığı büyüklükle dijital paralar arasında beşinciliğe yükseldi.
YENİ PETROL, VERİ
IOTA kurucu ortağı ve CEO'su David Sonstebo "yeni petrol veri" dediği açıklamasında pazaryeri projesinin firmaların heba olacak verileri satmasına ve paylaşmasına olanak tanıdığını belirtti.
"Şu anda toplanan bu değerli verinin yüzde 99'u kayıp. IOTA, komisyonsuz işlem sistemi ve merkezi olmayan dağıtık defteri üzerinden datanın bütünlüğünü ücretsiz olarak garantileyerek bu verilerin paylaşımını teşvik ediyor" açıklamasında bulundu.
Yaşanan yükselişin IOTA'nın blockchain teknolojisine yaklaşımından ve adı geçen firmalarla yapacağı partnerlikten kaynaklandığını kaydeden Sonstebo, IOTA'yı 'uyuyan dev'e benzetti.
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