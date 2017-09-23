Maliye Bakanı Naci Ağbal: Herkes vergisini ödeyecek

Kulüpler Birliği Vakfı, başkan Dursun Özbek önderliğinde Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a ziyarette bulundu.
Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre kulüp başkanları; vergi borçları, saha kapama cezasının kulüplere ekonomik yansımaları, stopaj vergisinin yüzde 15’te kalması ve yükseltilmemesi için Bakan Naci Ağbal’dan destek istedi. Ancak talepleri dinleyen Ağbal’ın yanıtının sert olduğu öğrenildi.
AMATÖRLER İÇİN RAPOR İSTEDİ
İndirim bir yana stopaj vergisini yüzde 15’ten yüzde 35’e çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ağbal’ın “Herkes vergisini verecek. Hocalara, oyunculara, menajerlere gelince milyonlarca Euro’yu veriyorsunuz ama Maliye’ye gelince vergi ödemiyorsunuz. Bundan sonra tüm eksikler hesaplanacak, herkes vergisini ödeyecek. Asgari ücretle çalışan insanlardan yüzde 20 vergi kesiliyor. Siz yüzde 15’i bile ödemiyorsunuz. Vatandaş da bu durumdan çok rahatsız. Bu konu aynen böyle değişecek” dediği ifade edildi. Bakan Ağbal’ın ayrıca kulüplerden amatör branşlara yaptıkları harcamalar hakkında detaylı rapor istediği kaydedildi.
KULÜPLER YASASI MASAYA YATIRILDI
Kulüpler Birliği’nin ikinci ziyareti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a oldu. Bu ziyarette de Türk futbolunun sorunları konusunda Bak’tan destek istenirken, kulüpler yasası için hazırlanan taslak maddelerin yeniden masaya yatırılması kararı alındı. Kulüpler, 6222’den dolayı verilen cezalardan dolayı rahatsızlıklarını da dile getirerek, “Eylemi yapan ceza alsın, kulüpler değil” talebinde bulundular.
GENÇLERBİRLİĞİ VE BURSASPOR SINIRDAN YANA
Bir süredir tartışılan mevcut yabancı kuralıında Kulüpler Birliği’nden sadece Bursa ve G.Birliği’nin yabancı sınırından yana oldukları ifade edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a yapılan ziyarette bu konu gündeme kısa da olsa geldi. Bakan Bak’ın başkanlara “G.Saray, 3 yabancıyla UEFA Kupası’nı almıştı” hatırlatmasını yaptığı öğrenilirken başkanların “O zaman şartlar farklıydı. Şu an futbolun kalkınması için sınırın olmaması lehimize” dedikleri bildirildi.
''BAZI DEĞİŞİKLİKLER OLACAK''
Maliye Bakanı Naci Ağbal’a yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, “Bakan Ağbal ile görüştüğümüz konular önümüzdeki dönemde yasal bazı değişikliler olacak vergi boyutunda ve kulüplerin yapılanması boyutunda. Bunlarla ilgili bazı bilgileri paylaştık. Daha detaylı bilgiyi önümüzdeki hafta sonuna doğru vermek mümkün olacak.”
- maliye bakanı naci ağbal
- Kulüpler Birliği Vakfı
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