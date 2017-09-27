Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele 15 Temmuz darbe girişimi gecesi gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın Temmuz ayındaki duruşmasına Türkçe karşılığı ‘kahraman' olan İngilizce ‘Hero' yazılı tişörtle gelen sanık Gökhan Güçlü ile tişörtü gönderen ablası Bahar Güçlü hakkında hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Habertürk Haber Merkezi'nden Kadir Tamer'in haberine göre; İddianamede tutuklu sanık Gökhan Güçlü'nün tişörtü giyerek silahlı terör örgütünün eylemini övmeye ve terör örgütü mensuplarına moral vermeye çalıştığı, tişörtü gönderen Bahar Güçlü'nün ise silahlı terör örgütü propagandası yapma suçuna yardım ettiği belirtildi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sanıklar hakkında 1 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezası istenirken suçun basın yoluyla işlenmesi nedeni ile verilecek cezanın arttırılması talep edildi.

PROPAGANDA İDDİASINI KABUL ETMEDİLER

İddianamede Bahar Güçlü'nün cezaevinde bulunan kardeşine tişörtü kargo yoluyla gönderdiği ve içerisinde Türkçe karşılığı Kahraman-Kahramanlar ölümsüzdür anlamına gelen "Hero- Heroes are Immortal" yazılı beyaz renkli tişört ve mektup bulunduğu, tişörtün, 30 Mayıs 2017'de İnfaz Koruma personeli tarafından Gökhan Güçlüye gönderilen mektupla incelemenin ardından teslim edildiği yer aldı. Ayrıca Bahar Güçlü tarafından gönderilen mektupta, "Sana küçük bir hediye aldım. Üzerinde kahraman yazıyor. Sen bizim kahramanımızsın, sen bizim her şeyimizsin..." ibarelerinin yazılı olduğuna iddinamede yer verildi. İddianamede toplanan deliller neticesinde şüphelilerin ifadelerinde özellikle üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri, propaganda kastı altında hareket etmediklerini beyan ettikleri belirtildi.

"KAMUOYUNA MESAJ"

3 sayfadan oluşan iddianamede özetle şöyle denildi:

"Sanık Gökhan Güçlü'nün FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da ülke çapında gerçekleştirilen ve toplumda büyük infiale sebebiyet veren darbe teşebbüsünün Cumhurbaşkanına yönelik suikast teşebbüsü eyleminin sanıklarından olduğu, duruşmaların şehit yakınları ve katılanların yanı sıra ulusal ve uluslararası basın tarafından yoğun bir şekilde takip edildiği, duruşma sürecinde yaşanan herhangi bir olağan dışı olayın haber niteliği taşıdığı ve gerek basın organları gerekse de sosyal medya kullanıcıları tarafından derhal haberleştirilerek kamuoyunun takdirine sunulduğu dolayısıyla bu ortamın sanıkların kamuoyuna mesaj göndermesine ve algı yaratmasına imkan yarattığı bir gerçek olup şüphelilerin böyle bir halin varlığından haberdar olamadıklarını düşünmek mümkün değildir.

"EYLEME TEŞVİK"

Gökhan Güçlü FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz'da gerçekleştirilen silahlı terör eylemini övmeye başta kendisi olmak üzere, eylem içerisinde yer alan kişileri kahraman olarak nitelendirerek söz konusu eylemi teşvik etmeye bu eylemin mağduru olan Türk milletini rencide etmeye örgüt mensuplarına ise moral vermeye elverişli bir davranışta bulunarak üzerine atılı silahlı terör örgütü propagandası yapma suçunu işlediği yönünde hakkında kamu davası açılmasına, eylemin basın ve yayın organlarınca haberleştirilmesinin şüpheli tarafından öngörülen ve istenen bir netice olması nedeniyle şüpheli hakkında suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesine ilişkin arttırım maddesinin de tatbik edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır."

YARDIM SUÇU

İddianamede ayrıca Gökhan Güçlü'nün ablası Bahar Güçlü'nün de tişörtün üzerindeki İngilizce mesajın ne anlama geldiğini bildiği, bu mesajı ihtiva ettiği için söz konusu tişörtü kardeşine gönderdiğinin anlaşıldığı, bu haliyle şüpheli Bahar Güçlü'nün suçta kullanılan eşyayı temin etmek suretiyle silahlı terör örgütü propagandası yapma suçundan yardım eden sıfatıyla sorumlu olduğu için hakkında kamu davası açılmasına karar verildiği belirtildi.

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