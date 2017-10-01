Hertha Berlin: 2 - Bayern München: 2 (MAÇ SONUCU)

Bayern zirveden uzaklaşmaya devam ediyor...

Konuk ekip Bayern, maça hızlı başladı ve 10. dakikada Hummels'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve devre 1-0'lık skorla Bayern München lehine tamamlandı. İkinci yarı başlar başlamaz oyuna ağırlığını koyan konuk ekip, 49. dakikada Lewandowski'nin golyüle 2-0 öne geçti.

Bu gole 2 dakika sonra Duda ile karşılık veren Hertha Berlin, farkı 1'e indirdi. 5 dakika 2. golünü de atan ev sahibi ekip 56. dakikada Kalou ile eşitliği yakaladı. Bu goller maçın da aynı zamanda son atılan golleri oldu ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bayern München aldığı bu 1 puanla birlikte haftayı 14 puanda ve 2. sırada kapattı. Hertha ise puanını 9 yaptı ve 10. sırada kaldı.

Bayern München bu kayıpla birlikte lider Borussia Dortmund'un 5 puan gerisinde kaldı.

Hertha-Bayern