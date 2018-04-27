Hertha Berlin - Augsburg maçı istatistikleri

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Hertha Berlin, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Augsburg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Hertha Berlin 42 puanla 9. sırada, Augsburg 40 puanla 11. sırada bulunuyor. Hertha Berlin, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Augsburg, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 112 kodlu maçı oynayanlar; Hertha Berlin galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Augsburg galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Hertha Berlin son hafta oynanan Bayer Leverkusen maçında 2-6 yenildi.

Augsburg ise Hoffenheim maçında 0-0 berabere kaldı.

Hertha Berlin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Hertha Berlin, kendi sahasında 19 gol attı, 19 gol yedi.

Augsburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Augsburg, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.