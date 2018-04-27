Hertha Berlin - Augsburg maçı istatistikleri

Hertha Berlin ve Augsburg, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. 42 puanlı Hertha Berlin 9. sırada bulunuyor, Augsburg 40 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Hertha Berlin, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Augsburg, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 112. İddaa'da Hertha Berlin kazanır 1.75, berabere biter 3.00, Augsburg kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Hertha Berlin önceki hafta Bayer Leverkusen mücadelesinde 2-6 yenildi.

Augsburg ise Hoffenheim karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Hertha Berlin, 19 gol attı ve 19 gol yedi.

Augsburg, dış sahada 4 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Augsburg 17 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.