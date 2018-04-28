Hertha Berlin - Augsburg maçı istatistikleri

Hertha Berlin ve Augsburg, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi Hertha Berlin 42 puanla 9. sırada, Augsburg 40 puanla 11. sırada bulunuyor. Hertha Berlin, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Augsburg, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 112. İddaa'da Hertha Berlin kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Augsburg kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Hertha Berlin son haftadaki Bayer Leverkusen müsabasında 2-6 yenildi.

Augsburg ise Hoffenheim karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Hertha Berlin, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Hertha Berlin, kendi sahasında 19 gol attı, 19 gol yedi.

Augsburg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Augsburg, 17 gol atarken 18 gol yedi.