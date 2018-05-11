Hertha Berlin - RB Leipzig sahaya çıkıyor

Hertha Berlin ve RB Leipzig, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Hertha Berlin 43 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken RB Leipzig 50 puanda ve 6. sırada. Hertha Berlin, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. RB Leipzig, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 247 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hertha Berlin kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.40, RB Leipzig sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Hertha Berlin son haftadaki Bayer Leverkusen müsabasında 2-6 yenildi.

RB Leipzig ise Eintracht Frankfurt maçında 2-2 berabere kaldı.

Hertha Berlin, evinde 5 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 21 gol yedi.

RB Leipzig ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. RB Leipzig, 17 gol atarken 25 gol yedi.