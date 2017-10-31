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Hesabına yatırılan 24 milyon doları iade etti

31 Ekim 2017 Salı, 11:08:37 Güncelleme: 11:08:37

Avustralyalı bir kadın hesabına yanlışlıkla yatırılan 24.5 milyon doları iade etti

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Avustralya’da bir avukat, hesabına yanlışlıkla yatırılan 24.5 milyon doları (92.3 milyon TL) bankaya iade etti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre National Australia Bankası’ndan ev kredisi alan Sydney’li Clare Wainwright, geçen ay aylık ödeme taksidi uyarısı aldı. Ancak uyarıda taksit miktarı 2 bin 500 dolar yerine 25 milyon 102 bin dolar görünüyordu. Wainwright, rakam hatasını bankaya bildirdi. Banka bir hata daha yaparak 24.5 milyon doları avukatın hesabına yatırdı. Genç avukat, “Neden paraya hiç dokunmadınız?” sorusuna, “Aldığım hukuk eğitimi bu girişimin iyi sonuçlar doğurmayacağını öğretti” dedi

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