İki gün önce Uludağ’da şiddetli yağış sonrası Bursa Orhaneli karayolunda heyelan ve sel meydana gelmiş, vadilerden akan su ve toprak dehşeti yaşatmıştı. Çok sayıda araç sulara gömülürken, Doğancı Köyü de sel suları ve çamurun altında kalmıştı. Doğancı’da 2 ev yıkıldı, 10 ev ile 1 akaryakıt istasyonu ağır hasar gördü. 3 koyun ile 300 kanatlı hayvan öldü, 100 dekar arazinin de sular altında kaldığı tespit edildi. Ciddi hasara yol açan heyelan ve selde kamyonun içinde 70 yaşındaki babası Haşim Akan ile kalan 32 yaşındaki oğlu Sinan Akan, o anları anlattı:
“Cuma günü saat 4-5 arası heyelanın olduğu bölgeden geçmekteydik. Hava simsiyah yer yerinden oynuyor. Heyelanın olduğu bölgede selden 2 araç çarpıştı. Onlar çarpışınca biz de arkasında durmak zorunda kaldık. Bu iki araçtan bir tanesi aniden artan sel sularından kurtuldu, bir tanesi ise kenarda kaldı. Sel bir anda o kadar hızlı akmaya başladı ki selin ortasında mahsur kaldık. Dağdan taş, toprak, ağaç ne varsa gelmeye başladı. 200 kiloluk bir domuz da geldi. Ben inek geldi sandım. Bir de baktım ki canlı domuz, aracın kapıları sel nedeniyle açılmadığı için kamyonun içinde oturduk.
Baktık aracın içinde boğulacağız, camın birini patlattık. Bu arada su seviyesi iyice arttı, ben su yuttum boğuluyorum sandım. Babam kendini kamyonun kupasının üstüne aldı. Benim ise bacağım kamyonun içine dolan taşların içine sıkıştı. Çıkmakta zorlandım. Zar zor kamyonun üstüne çıktım. Bize kimsenin yaklaşması mümkün değildi. Sel suları o kadar hızlandı ki sular kamyonun boyunu aşmaya başladı. Babamla birbirimize kitlenip 30 dakika sel sularına karşı durduk. Direncimiz düşmeye başladı. Üstümüzü aşan su azalınca kurtulduk.”
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