Heykel adamların metrobüste 'Kitap Okuma' duruşu

Toplu ulaşım araçlarını kullananların kitap okuma yerine cep telefonlarını yaygın kullanmasına kaşılık toplumsal duyarlılık yaratmak isteyen bir grup amatör sanatçı harekete geçti. Özel boyalarla tepeden tırnağa boyanan ve metrobüse binerek 'Kitap Okuyan Heykel' gibi hareketsiz duran tiyatrocuları görenler şaşırdı. Metrobüste bulunan bir kadın ise performans sanatçısı gençlerin üzerlerine sürdükleri boyanın ağır koktuğunu belirterek "Bizi zehirleyecekler" diye tepki gösterdi.
DHA'nın haberine göre, İstanbul Avcılar'da amatör 'Çığlık Sanat Atölyesi'nin genç oyuncuları, toplu ulaşım araçlarında yolculuk edenlerin kitap okuma alışkanlığının bulunmamasına dikkat çekmek amacıyla harekete geçti. Bugüne kadar Kurtuluş Savaşı'ndan, depreme, Seyit Onbaşı'dan Yunus Emre'ye, kadına şiddette kadar birçok konu ve özel günlerde sokakta hareketsiz durarak toplumsal farkındalık yaratmaya çalışan amatör tiyatro grubu kitap okumanın yagınlaştırılması için çaba harcamaya başladı. Çığlık Sanat Atölyesi Sanat yönetmeni Cemal Uçarman, çalıştırdığı genç oyunculara okumayan toplumların, gelişemeyeceğini ve bağımlı hale geleceğini anlatırken performanslarını sergilerken ellerinde tutacakları dünya klasikleri kitaplarının sayfalarını çevirmemelerini, hareket etmemelerini istedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çekim izni alınması ardından yaklaşık 10 dakika yürüyerek gittikleri Avcılar Üniversite Kampusü istasyonundan metrobüse binen tümü öğrenci amatör tiyatrocular, yolcuların şaşkın bakışları arasında yolculuğa başladı. Koltukta veya ayakta hareketsiz duran ellerinde kitap bulunan, tepeden tırnağa yaldız renkli boyalı heykeli andıran gençleri görenler şaşırdı. Yolculardan biri altın renkli sanatçıların gerçekten kitap okuyarak altın gibi değerlendiklerini söylerken, önemli bölümü ne yapılmak istendiğini veya ne mesaj verilmeye çalışıldığını sormaktan kendilerini alamadı. Bir ara metrobüsten inerek durakta kitap okuyan heykel performansı sergileyen tiyatrocuları takdir edenler çıkarken bir kadın üzerlerindeki kokunun çok ağır olduğunu, gençlerin mesaj vermeye çalışırken kullandıkları boya nedeniyle kendilerini zehirlediğini söyledi. Genç bir kız şaşırarak izlediği tiyatrocuların amacını öğrendikten sonra okumayı sevdiğini ancak İstanbul'daki toplu taşıma amaçlarında ayakta durmakta zorlanıldığını bu nedenle kitap okumanın imkansız olduğunu ifade etti. Bir yolcu gençleri takdir ettiğini, toplu ulaşım araçlarında sesli okuma denemeleri de yapılabileceğini söyledi.
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