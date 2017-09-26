İHA'nın haberine göre, Edirne'de bir pandomim sanatçısı, karşısına çıkan davul zurnanın dokuz sekiz ezgilerine dayanamayıp göbek attı. Pandomim sanatçısının sosyal medyada büyük beğeni toplayan videosunu kısa sürede binlerce kişi izledi.



Saraçlar Caddesi'nde heykel gibi duran bir pandomim sanatçısı, yanına gelen bir davul zurnanın ritimleriyle harekete geçti. Ritime dayanamayan sanatçı, göbek atmaya başlayınca çevredekiler o anları cep telefonuna kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenerek beğeni topladı.