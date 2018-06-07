HGS ceza sorgulama, HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) araçların otoyol ve köprü gişelerinde yaşanacak yoğunluğun önüne geçebilmek için kurulan bir sistemdir. HGS bakiye ve ceza sorgulamaları farklı seçenekler ile yapılabilir. Bu seçenekler; e-Devlet ile sorgulama, PTT şubeleri ile sorgulama, telefon ile sorgulama ve bankalar aracılığıyla sorgulamadır. HGS kart sahipleri banka şubelerine otomatik ödeme talimatı vererek, kartlarındaki bakiyenin bitmesi sorununu ortadan kaldırabilirler. HGS ile ilgili soru ve sorunlarda nereye başvurulmalıdır? İşte HGS ile ilgili bilinmesi gereken her şey...

HGS BAKİYESİ NASIL SORGULANIR?

HGS bakiye sorgulama işlemi; e-Devlet, PTT, telefon ve bankalar ile yapılabilir. HGS kart sahipleri tarafından en çok tercih edilen sorgulama seçeneği, e-Devlet ile sorgulamadır. PTT ile HGS bakiye sorgulama; PTT resmi internet sitesinden yapılır. İnternet sitesine giriş yapıldıktan sonra, ‘’HGS bakiye sorgulama’’ bağlantısından, istenen bilgiler yazılarak sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir.

Telefon ile HGS bakiye sorgulaması; 444 1 778 ya da 0580 460 60 60 numaralı telefonlardan yapılabilir.

e-Devlet ile HGS bakiye sorgulama ise turkiye.gov.tr internet sitesinden uygulamaya girilerek yapılır. e-Devlet’e girildikten sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır. PTT Genel Müdürlüğü menüsünden ‘’HGS Geçiş Sistemi Hesap Bilgileri’’ bağlantısı üzerinden sorgulama yapılabilir. HGS kartına bakiye yükleme, PTT şubelerinden ya da bankalar aracılığı ile yapılır.

HGS CEZA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

HGS ceza sorgulama işlemi, PTT internet sitesinden ya da e-Devlet uygulamasından yapılabilir. PTT internet sitesinden sorgulama için, ptt.gov.tr internet sitesine girilir. Ana sayfada bulunan ‘’Geçiş İhlali Sorgula’’ bağlantısı kullanılarak HGS cezası sorgulanabilir.

e-Devlet ile HGS cezası sorgulama için, turkiye.gov.tr internet sitesinden giriş yapılır. e-Hizmetler bağlantısından PTT Genel Müdürlüğü menüsüne girilir. ‘’Hızlı Geçiş İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama’’ bağlantısı ile HGS cezası öğrenilebilir.

HGS KARTI BAŞKA ARAÇLARDA KULLANILABİLİR Mİ?

HGS kartları plakaya tanımlıdır. Plakaya tanımlı olduğu için de ücretlendirmeler plaka üzerinden yapılır. Bu nedenle HGS kartları başka araçlarda kullanılamaz. Araç sahipleri, araçlarını satmaları halinde HGS kartlarını iptal ettirebilirler. İptal edilen kart içerisinde kalan bakiye de PTT şubelerinden yeni karta aktarılabilir.

HGS İLE İLGİLİ SORU VE SORUNLARDA NEREYE BAŞVURULMALIDIR?

HGS ile ilgili sorunlar için hgs@kgm.gov.tr e-mail adresine, 0 312 801 04 04-0 312 801 05 05-0 312 801 06 06 numaralı fakslara veya 0 850 460 60 60 Çağrı Merkezi numarasına başvurulması gerekmektedir. HGS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve HGS geçiş ihlal cezalarına,http://hgsmusteri.ptt.gov.tr adlı internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

OGS-HGS'DEN KAÇAK GEÇİŞ YAPILMASI DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

OGS sistemlerinden geçiş ihlali yapılması durumunda; geçiş ihlali yapılan plaka üzerine 15(on beş) gün içinde OGS veya HGS abonesi olunması veya mevcut OGS veya HGS hesaplarında geçiş için yeterli bakiyesi olması durumunda cezalı geçiş ücreti uygulanmamaktadır. HGS gişelerinden geçiş ihlali yapılması durumunda ise; geçiş yapılan plaka üzerine 15 (on beş) gün içinde HGS veya OGS abonesi olunması veya mevcut OGS veya HGS hesaplarında geçiş için yeterli bakiyesi olması durumunda cezalı geçiş ücreti uygulanmamaktadır.

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