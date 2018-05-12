Hibernian - Glasgow Rangers maç önü

İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu maçında Hibernian ile Glasgow Rangers, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:30. Hibernian 3 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Glasgow Rangers 3 puanda ve 3. sırada. Hibernian, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Glasgow Rangers son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 410 kodlu maçı oynayanlar; Hibernian galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.20, Glasgow Rangers galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Hibernian son hafta oynanan Ross County maçında 1-1 berabere kaldı.

Glasgow Rangers ise Dundee maçında 4-0 kazandı.

Hibernian, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.