Hibernian - Kilmarnock maçı istatistikleri

İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu heyecanı devam ediyor. Hibernian, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Kilmarnock takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi Hibernian, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Kilmarnock, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 335. İddaa'da Hibernian kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Kilmarnock kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Hibernian önceki hafta Ross County mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Kilmarnock ise Hamilton karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Hibernian, 2 gol attı ve 1 gol yedi.