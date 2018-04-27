Hibernian - Kilmarnock maçı istatistikleri

Hibernian ve Kilmarnock, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Hibernian, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Kilmarnock, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 335. İddaa'da Hibernian kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Kilmarnock kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Hibernian önceki hafta Ross County mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Kilmarnock, Hamilton karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Hibernian, 2 gol attı ve 1 gol yedi.