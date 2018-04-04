Çocuk felci nedeniyle yürüyemeyen ve tekerlekli sandalyeli basketbol ve masa tenisinde Türkiye’yi milli takımda temsil eden 38 yaşındaki Celal Karadoğan, Adana’da kurduğu spor kulübü aracılığıyla kendisi gibi engelli birçok genci hayata bağladı.

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre; Karadoğan, milli takıma 3 sporcu yetiştirdi. Kültürel ve sosyal alanlarda yüzlerce gence ulaşan Karadoğan, son olarak engelli Suriyeli çocuklara da yardım eli uzattı. Kulübe 100 Suriyeli engelli sporcu kaydedildi. Engellilere daha iyi şartlar sağlayabilmek için Seyhan Belediyesi’nin 30 yıllığına verdiği arsada geçen yıl Gençlik Merkezi yapımına başlayan Karadoğan, uluslararası fonlarla yüzde 60’ını tamamladı. Merkez için 250 bin liraya daha ihtiyaçları olduğunu söyleyen Karadoğan “Bu merkezi yaşama geçirdiğimiz zaman yıllık 11-17 bin engelli bireye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

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