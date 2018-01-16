Hıçkırık, 1965 yılında Orhan Aksoy'un yönettiği Türk filmi. Filmin senaryosu Hamdi Değirmencioğlu tarafından kaleme alınmıştır. Başrollerini Hülya Koçyiğit, Ediz Hun ve Kartal Tibet gibi isimlerin paylaştığı Hıçkırık dizisi 12. son bölümü ile ekranlardaydı. Son bölümün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Hıçkırık dizisi 13. yeni bölümde neler olacak? İşte, Hıçkırık 13. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

HIÇKIRIK 13. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aslı, Kenan’ın onu reddettiğini Nalan’a anlatır ve artık Kenan’dan vazgeçtiğini söyler. Kenan, Nalan’ın gidiş saati yaklaştıkça yerinde duramaz ve yola çıkar. Aracıyla Sinan’ın aracına yaklaşır, içeriye bakar Nalan yoktur. Kenan yıkılmış şekilde Kutsi’nin teknesine gelir ve Nalan’ın gittiğini söyler. Nalan tekneden çıkar ve karşılıklı kalırlar.

Engin’in aklı fikri Hayat’tadır, Gonca’nın ne telefonlarına ne de mesajlarına cevap vermez. Hayat kafeye geldiğinde karşısında Engin’i görür. Bu esnada Gonca Engin’in mesajlarına cevap vermemesine bozulmuştur. Engin’i sosyal medya üzerinde takip eder. Kafede yer bildirimi yaptığını görür. Kafeye gider. İçeri girdiğinde Engin’in karşısında Hayat’ı arkası dönük şekilde otururken görür.

HIÇKIRIK 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hıçkırık dizisi 13. yeni bölümü ile 17 Ocak Çarşamba (yarın) 14:45'te Kanal D'de yayınlanacak!

HIÇKIRIK 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kenan tuvalette elini yüzünü yıkayıp sakinleşmeye çalışırken İlhami yanına gelip ters bir şekilde konuşur. Kenan hastanede Nalan ile konuşmaya çalışır. Ancak Nalan ona çok kırgındır. Konuşmak istemez. Ertesi gün nalan hastaneden çıkar eve getirilir. Nalan’a hoş geldin partisi yaparlar.

Diğer tarafta Gonca, başından kanlar akan Sibel’in başındadır. Büyük bir korku içinde Sibel’i kendine getirmeye çalışır ama Sibel kendine gelmez. Gonca panikle olay yerinden kaçarcasına uzaklaşır. Gonca korkmuş bir şekilde eve gelir. Hayat ve Gonca gelen bir telefonla, Sibel’in hastaneye kaldırıldığını öğrenir. Gonca hastaneye Sibel’in yanına gelir. Sibel kimseye bir şey anlatmamıştır. Gonca, Sibel’den özür diler, kendisini affetmesini söyler. Sibel onu affeder, kendisi de Gonca’ya hırsız dediği için suçludur. İki arkadaş barışırlar.

Nalan aşağı, salona iner. Herkes oradayken yurt dışına gitmeye karar verdiğini söyler. Kenan tam bu sırada gelir. Nalan’ın söylediğini duyar. Konakta verilen yemekte Engin, Gonca ile tanışır ve ondan çok hoşlanır. Gonca dershane borcunun yasal sürece girdiğini öğrenir ve Engin’den para istemeye karar verir.

hıçkırık

Hıçkırık yeni bölüm

Hıçkırık yeni bölüm fragmanı

Hıçkırık 13. bölüm

Hıçkırık 13. bölüm fragmanı

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