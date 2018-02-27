Hıçkırık 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hıçkırık 42. bölüm ile ekrana geldi Nalan ve Kenan, tüm engellere karşı mutlu mesut hayatlarına devam ettiler. Hıçkırık dizisinin yeni bölümleri hafta içi her gün saat 14.45'te Kanal D'de. Hıçkırık 43. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı...

HIÇKIRIK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan ve Kenan konaktan ayrıldıktan sonra tüm zorlukları beraber sırtlandılar. Aşklarının karşısında hiç bir şeyin duramayacağını biliyorladır. Mutlulukları gözlerinden okunmaktadır; fakat, İlhami'nin sinir bozucu ısrarı bu güzel tabloyu bozmaya yetmektedir. Hala Nalan'ın peşinde dolaşmaktadır. Kaldıkları eve kadar gelip yaşamları ile dalga geçecek kadar fütursuzlaşmıştır. Nalan ise, onun karşısında dimdik durup aşkını ve Kenan'ı savunmaya devam etti.

Perihan oğlu Engin'e başka, Hayat'a başka konuşmaya devam etmektedir. Onları ayrımak için elinden ne geliyorsa yaptı. Engin ise, annesine karşı ilk kez bu kadar sert çıktı. Aşkı için gerekirse annesini hayatından sileceğini altını çize çize Perihan'a hissettirdi.

Gonca ise, kısa yoldan para kazanmanın derdi ile sıkıntı yaşayacağı bir şeye bulaştı. Modelliğe adım atarak bilmediği sularda yüzmeye başladı. İlk çekimde nasıl bir tehlike ile baş başa kalacağını gördü.

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