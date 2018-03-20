Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile İzmit Belediyesi arasında "Haydi Basketbola Projesi" kapsamında ilçedeki 10 ortaokula basketbol sahası kazandırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.



Belediyede gerçekleştirilen imza töreninde konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, görev süreleri boyunca iz bırakan işler yapıp sonra da görevlerini gençlere devretmek istediklerini söyledi.



Basketbolu Türkiye geneline yaymak istediklerini dile getiren Türkoğlu, "Bugün imzalarını atacağımız proje bizim için gerçekten çok anlamlı. Herkesin bir şekilde basketbolla tanışmasını ve sevmesini istiyoruz. Bu anlamda da bu tip projeler inanıyorum ki basketbolsever sayımızı arttıracaktır. Oradan iyi sporcularımız çıkarsa bundan çok mutlu oluruz." diye konuştu.



Türkoğlu, gençleri spora teşvik etmek ve onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmanın önemine değinerek, proje hakkında şu bilgileri verdi:



"İlk amacımız bahçelerinde sahası eksik olan okullarımıza gerek yarı saha gerek arazinin genişliğine göre tam saha kazandırmak. Yapacağımız top destekleriyle de inşallah oradaki öğrencilerimiz basketbola daha çok vakit ayıracaklardır. Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yakından takip edilen bir proje. Her fırsatta da kendileri dile getiriyorlar. Burada da tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız bizi gerçekten destekliyor ve basketbolun Türkiye'ye yayılması için çok büyük çaba sarf ediyor."



İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da belediye olarak basketbolu sevdirmek adına model olarak projelere imza attıklarını kaydetti.



Yaptıkları çalışmaların, gelecek nesillerin uluslararası arenada daha sağlıklı, güçlü ve önde yürümesi için çok önemli olduğunun altını çizen Doğan, "Proje sayesinde yeni Hidayetler yetişecektir. Bu örnek projemizin Türkiye'ye dalga dalga yayılacağına inancım sonsuzdur." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Doğan ve Türkoğlu ile İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen iş birliği protokolünü imzaladı.



İmza töreni sonrası Türkoğlu, başkan Doğan'a üzerinde adının yazılı olduğu forma hediye etti.



Protokol kapsamında İzmit ilçesinde basketbol sahası olmayan 10 ortaokula basketbol sahası kazandırılacak.







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