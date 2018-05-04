Hidayet Türkoğlu, Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'ndeki söyleşiye federasyon üst yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri'yle katıldı.
Türkoğlu şöyle konuştu:
"Şu anki federasyonu ya Sinan Erdem Spor Salonu'na taşıyacağız ya da başka bir yere. Abdi İpekçi Spor Salonu'nun bulunduğu yere yeni bir tesis yapılıyor. Nelerin eksik olduğunu bilerek geldik bu işe. İlk başta Türkiye'nin her yerinde basketbolu yaymak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunu çok istiyor. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Tesisleşme çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Abdi İpekçi Spor Salonu yıkılmak üzere. Göreve geldiğimizde eksik gördüğümüz noktalardan biri tesisleşmeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız istişarelerde böyle bir tesise ihtiyacımız olduğunu kendilerine sunduk. Cumhurbaşkanımız bizi destekliyor. Abdi İpekçi Spor Salonu'nun olduğu 75-80 bin metrekarelik araziye bir basketbol tesisi inşa etmek için çalışmalar sürüyor. Bu olduğunda bir çatı altında daha rahat işler yapacağımıza inanıyoruz."
NBA ile Avrupa basketbolu arasındaki farkın sorulması üzerine Türkoğlu şu cevabı verdi:
"NBA'e ilk gittiğimde Avrupa'yla uçurum farkı vardı. Avrupa basketbolu her geçen gün gelişiyor. NBA'de Avrupalı oyuncuların sayısı arttı. Dünyanın en büyük basketbol organizasyonu NBA. Bu da Avrupa'dan birkaç adım önde olmasını sağlıyor ama benim ilk gittiğim kadar uçurum yok. Aynı seviyeye gelmez ama Avrupa basketbolunun bu gelişimi bizi mutlu ediyor. NBA'de 15 yılımdaki her anım benim için çok değerliydi. En keyif aldığım zamanlar ise milli takımda olduğum zamanlardı. Çocukluktan beri yanımdaki arkadaşlarımla beraberim. Büyük milli başarılara şahitlik ettik beraber."
Ömer Onan ise basketbolu Türkiye'nin 81 iline yaymak istediklerini anlatarak, "12 Dev Adam Basketbol Okulları projemizi 81 ilde ücretsiz bir şekilde uygulamak istiyoruz. Şu anda 50 şehre çıktı. Çok yakın zamanda bütün illerimize yayacağız. Yetenekli gençler burada ücretsiz basketbol oynayacak. Buradan çıkacaklara da fırsatlar sunacağız. Bu gençler için büyük bir fırsat." ifadelerini kullandı.
Kerem Tunçeri de 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk 4 maçında ikişer galibiyet ve yenilgi alan ay-yıldızlı ekibin performansıyla ilgili, "Grupta bir mağlubiyet alırız diye bekliyorduk ama hiç beklenmedik bir İsveç maçı kaybettik. Şimdi Ukrayna ve İsveç'le son maçlarımızı oynayacağız. Çok önemli iki maç olacak. Daha sonraki gruba biraz daha avantajlı gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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