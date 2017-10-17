Hidayet Türkoğlu, TBF Tahkim Kurulu'ndan memnun değil!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, geçen sezon oynanan Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan maçında çıkan olayların ardından Anadolu Efes Kulübüne verilen cezanın indirilmesinden şikayet etti. Beşiktaş Sompo Japan, geçen sezon play-off serisi üçüncü maçında Anadolu Efes'e 66-65 mağlup olmuştu. Karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru Anadolu Efesli oyuncular soyunma odasına gitmiş ve daha sonra oyun alanına geri dönmüştü. Türkoğlu, yazılı bir açıklama yaparak Tahkim Kurulunu sert sözlerle eleştirdi ve "Tahkim Kurulu'nun yargılama tarzının ülke sporuna ciddi zarar vereceği konusunda kamuoyunu bilgilendirir, bu hususu gerekli çalışmaları yapmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın takdirlerine sunarız" ifadelerini kullandı.
Türkoğlu'nun yaptığı yazılı açıklama şöyle;
"Anadolu Efes Kulübü; 03.06.2017 tarihinde oynanan Beşiktaş Sompo Japan müsabakasında, başkanı ve genel koordinatörünün talimatıyla, protesto amaçlı olarak sahayı terk etmiş, bu sebeple müsabakanın 6 dakika gecikmesine sebep olmuştur. Avrupa'nın en değerli ligi olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yaşanan bu olay yurt içi ve yurtdışında haber olmuş, kamuoyunu da bir süre meşgul etmişti.
Müsabaka bütünlüğünü derinden yaraladığı gibi, kamu hizmeti gören Federasyonumuzun da saygınlığını zedeleyen, eleştiri sınırını aşarak keyfi ve kabul edilemez bu eylem tarzıyla, sponsor, yayıncı kuruluş ve en önemlisi seyirci gözünde telafisi imkânsız zararlar oluşturan Anadolu Efes Kulübü, Yönetim Kurulumuz tarafından -3 puan cezası ile cezalandırılmıştı. Federasyonumuzun, olumsuz örnek olmasını engelleyecek bu kararı, takdirle karşılanıp diğer spor federasyonlarına da örnek gösterilmişti.
Ne var ki, 07.06.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile cezanın tayin edilmesinden tam 4,5 ay sonra, SGM Tahkim Kurulu kararı ile bu cezanın -3 puandan -1 puana indirildiğini, kulüp yetkililerine verilen cezaların da ¼'e kadar düşürüldüğünü üzülerek öğrendik.
Emanet edilen kamusal görevin ziyadesiyle farkında olup adalet alışkanlığı da herkesin takdirinde olan Federasyonumuzun duruşunu zedeleyen; sporun ve spor hukukunun muhtaç olduğu hıza 4,5 ayda cevap verip fiil-ceza dengesinden uzak ve hiçbir gerekçesi de olmayan Tahkim Kurulu kararının içimize sinmediğinin bilinmesini isteriz.
Geçmiş dönemde milli takıma gelmeyen kadın sporcuya Disiplin Kurulumuzun verdiği cezayı kaldırıp milli formayı reddetmeyi makul gören; cezalı yöneticinin protokole 2-3 dakika girip çıkmasından bir şey olmaz deyip ceza infazına karşı gelmeyi dahi makul hale getiren Tahkim Kurulu'nu şaşkınlıkla takip ediyoruz.
Üyelerinin seçimi ve çalışma tarzının derhal yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inandığımız Tahkim Kurulu'nun bu şekildeki yargılama tarzının ülke sporuna ciddi zarar vereceği konusunda kamuoyunu bilgilendirir, bu hususu gerekli çalışmaları yapmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın takdirlerine sunarız."
- hidayet türkoğlu
- Türkiye Basketbol Federasyonu
- Tahkim Kurulu
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