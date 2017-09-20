Hidayet Türkoğlu: Turgay Demirel'in destek olmasını beklerdik, göremedik

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile TBF üst yöneticisi (CEO) Ömer Onan gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Türkoğlu, 2017 Avrupa Şampiyonası’nda FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel’den yeterli desteği göremediklerini belirterek, “Demirel’den ülkesinde düzenlenen şampiyonada takımımıza destek olmasını beklerdik” dedi. Eurobasket 2017’de kendilerini en çok üzen olayın hakem kararları olduğunu söyleyen ve Milli Takım’ın haksızlığa uğradığını dile getiren TBF Başkanı, “FIBA Avrupa Başkanı’nın haksız hakem kararlarına duyarsız kalması bizi gerçekten üzdü. Ayrıca bu süreçte Demirel’in turnuva sırasında ‘Şampiyona gecesi için davet almadım’ açıklamalarına inanamadık. Kurum olarak kendisini davet ettiğimiz ve katılım için olumlu yanıt aldığımız dosyalarımızda bulunuyor” diye konuştu.

‘MÜCADELE ETTİK, OLMADI’;

Türkoğlu, Eurobasket 2017’de sportif anlamda istenen başarı gelmese de mücadelesi ve hırsıyla Türk halkının gurur duyduğu bir takım izlettiklerini söyleyip “Taraftarlar, ‘Türkiye sizinle gurur duyuyor’ diye tezahürat yaptı. Bu bizi mutlu etti. Ufuk Sarıca’nın iyi iş çıkardığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

TBF üst yöneticisi (CEO) Ömer Onan TBF’nin, kendilerinden önceki dönemde pazarlama şirketi Infront ile yaptığı anlaşmanın şeffaf olmadığı yönünde kulüplerden şikayetler olduğunu söyledi. Onan, “Anlaşma tamamen revize edildi. Şirketin payını yüzde 27-28’lerden yüzde 5-10’lara indirdik” derken, Infront sözleşmesini imzalayan eski başkan Harun Erdenay’a da göndermede bulunarak, “Ben bu sözleşmeyi Erdenay’ın okuduğuna inanmıyorum. Çünkü okuyan, bu sözleşmeye imza atmazdı” diye konuştu. Ömer onan: Harun Erdenay okusaydı ınfront’la sözleşme imzalamazdı.

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