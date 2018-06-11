Wyndham Grand İstanbul Levent Otel'de düzenlenen basın toplantısına Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri ile Voonka Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Keçelioğlu katıldı.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Hidayet Türkoğlu, basketbolun Türkiye'de en sevilen sporlar arasında yer aldığını ve bu durumun daha iyi işler yapmak için kendilerini cesaretlendirdiğini belirterek, "Göreve geldiğim ilk gün de belirttiğim gibi, basketbola ve sporun gelişmesine yönelik tüm markalara kapımız açıktır. Bugün sizlerle yüzde yüz yerli sermayeyle kurulan besin destek firması Voonka'nın sponsorumuz olduğunu duyuruyorum. Toplumumuzun ileriye dönük güçlenmesi için Voonka çok önem sarfediyor. Voonka ile yaptığımız 3 yıllık anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Federasyon olarak her hafta yeni sponsorları bünyelerine kattıklarını aktaran Türkoğlu, "Bu sponsorluk anlaşmaları bizim işimizi kolaylaştırıyor. Spora ve özellikle basketbola verdiği destekten dolayı özel sektöre ne kadar teşekkür etsek azdır. İnanıyorum ki onlarla yapacağımız iş birlikleriyle basketbol kitlesini daha geniş çapta Türkiye'nin her yerine yaymış olacağız. Voonka'ya teşekkür ediyorum. Üç yıl içinde yapacağımız iyi organizasyonlarla hem onlar memnun olur, hem de biz mutluluk duyarız." diye konuştu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve İsveç ile yapacağı maçlar hakkında da basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:
"Hem Ankara'da oynanacak maçlar hem de eylülde yapacağımız karşılaşmalar çok önemli. Burada alacağımız galibiyetler, bize 2019 Dünya Kupası'na gitme hakkı kazandıracak. Fazla mesaj vermeye gerek yok. Ankara halkı milli takıma her zaman destek olmuştur. İnanıyorum ki bu süreçte de milli takımı yalnız bırakmayacaklar. Ankara Spor Salonu'nda güzel bir atmosfer olacağını umuyorum. İnşallah oradaki 2 maçı da kazanıp avantaj elde edeceğiz. Ufuk Sarıca ve ekibine güveniyoruz. Bu süreçte de onların yanında olacağız."
Kadir Keçelioğlu ise Voonka olarak sağlıklı ve doğal yaşam desteği ile 2012'de yola çıktıklarını vurgulayarak, "Bizim sağlık köprüsü olmamız temel önceliğimiz. Besinler ilacınız, ilacınız besinler olsun. Ürettiğimiz 50'den fazla besin desteğiyle 7'den 70'e tüm kullanıcılara destek olmaya çalışıyoruz. Sağlıklı yaşam ortağı olmak hizmet anlayışı gerektiriyor. Türkiye Basketbol Federasyonu ile milli takımlar düzeyinde yaptığımız iş birliği, amacımızı farklı boyutlara taşıyacaktır. TBF ile artarak devam edeceğine inandığımız iş birliğinden gurur duyuyoruz. Hem kadın hem de erkek basketbol milli takımlarımıza başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Yapılan konuşmaların ardından Hidayet Türkoğlu ve Kadir Keçelioğlu, sponsorluk anlaşmasını imzaladı.
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