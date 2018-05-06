Edirne'de Hıdırellez Şenlikleri kapsamında, boyalı yumurta tokuşturma yarışması düzenlendi.

Bandonun çaldığı Roman havalarına eşlik eden 85 yaşındaki kadın, turistlerin ilgi odağı oldu

AA'nın haberine göre, Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan alanda şenliklere katılan turistler, Edirne Belediye Bandosu'nun müzikleriyle oynadı ve eğlendi.

Turistlere Romanlar da eşlik eşlik etti. Bazı turistler Romanlarla fotoğraf çektirirken, o sırada etkinlik alanından geçen 85 yaşındaki kadın da Roman havasını duyunca elindeki çuvalı bırakıp oynamaya başladı.

Turistlerle bir süre oynayarak fotoğraf çektiren yaşlı kadın, daha sonra yere bıraktığı çuvalını da alarak uzaklaştı.

Konserin ardından yarışma alanına gelen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, şenliklere katılan vatandaşlarla boyalı yumurta tokuşturdu.





"KAKAVA'NIN COŞKUSUNU DOYA DOYA YAŞADILAR"

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, turistlerin dünden bu yana Kakava'nın coşkusunu dolu dolu yaşadığını söyledi.

Kakava'nın artık bir festivale dönüştüğünü anlatan Gürkan, "Ben Kakava'nın hepimize sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Edirne meydanından şunu haykırmak istiyoruz; dünyadaki tüm insanlar eşittir ve kardeştir.

Dün burada yaktığımız bin 400 yıllık Kakava ateşi, tüm milletimize barış getirsin, huzur getirsin, aşk getirsin. Dünyada akan bütün kanlar dursun istiyoruz. Bugüne kadar vatanımızı korumak için, Türkiye Cumhuriyetini korumak için şehit olan, başta cumhuriyetimizin kurucusu ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 15 Temmuz şehitlerimizi, Afrin'de şehit olanları tüm kardeşlerimizi, kısaca tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. "diye konuştu.

Etkinlikler, Edirne Belediyesi Roman Dans Gurubu'nun gösterileriyle devam etti.

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