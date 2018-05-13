HIFK Helsinki - Jaro maçı öncesi rakamlar

Finlandiya Ykkönen maçında HIFK Helsinki ile Jaro, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. HIFK Helsinki 3 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Jaro 3 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi HIFK Helsinki, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Jaro son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 600 kodlu maçı oynayanlar; HIFK Helsinki galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Jaro galibiyet oranı 0.00.

HIFK Helsinki son haftadaki SJK Seinajoki müsabasında 1-0 kazandı.

Jaro ise KuPS Kuopio karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Jaro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jaro, 2 gol atarken 0 gol yedi.