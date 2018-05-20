HIFK Helsinki - Klubi 04 rakamlar

Finlandiya Ykkönen maçında HIFK Helsinki ile Klubi 04, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:30. HIFK Helsinki 6 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Klubi 04 4 puanda ve 6. sırada. HIFK Helsinki son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Klubi 04, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 467 kodlu maçta; İddaa oynayanlar HIFK Helsinki kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Klubi 04 sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

HIFK Helsinki son haftadaki Klubi 04 müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Klubi 04 ise HIFK Helsinki karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan HIFK Helsinki, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Klubi 04, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Klubi 04 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.