HIFK Helsinki - KPV maçı ne zaman?

HIFK Helsinki ve KPV, 13 Haziran 2018 Çarşamba günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi HIFK Helsinki 14 puanla 1. sırada, KPV 14 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi HIFK Helsinki, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. KPV, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 424 kodlu maçı oynayanlar; HIFK Helsinki galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, KPV galibiyet oranı 3.10.

HIFK Helsinki önceki hafta PK-35 mücadelesinde 1-0 kazandı.

KPV ise Hameenlinna karşılaşmasında 5-2 yenildi.

HIFK Helsinki, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 2 gol yedi.

KPV ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KPV, 4 gol atarken 4 gol yedi.