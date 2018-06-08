HIFK Helsinki - KTP Kotka sahaya çıkıyor

HIFK Helsinki ve KTP Kotka, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. HIFK Helsinki 13 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken KTP Kotka 8 puanda ve 7. sırada. HIFK Helsinki, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. KTP Kotka son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 193 kodlu maçı oynayanlar; HIFK Helsinki galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, KTP Kotka galibiyet oranı 4.60.

HIFK Helsinki önceki hafta Hjk Helsinki mücadelesinde 1-0 yenildi.

KTP Kotka, Hjk Helsinki karşılaşmaında 5-1 yenildi.

HIFK Helsinki, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 1 gol yedi.

KTP Kotka, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KTP Kotka 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.