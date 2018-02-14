Juventus ile Tottenham, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Juventus 2. ve 9. dakikada attığı gollerle adeta maça 2-0 önde başladı. İki golün de altında Higuain'in imzası vardı. Arjantinli yıldız ilk golünü Pjanic'in asistiyle, ikinci golünü ise penaltıdan buldu.

Tottenham ise şoktan 35. dakikada Harry Kane ile çıktı ve soyunma odasına 2-1'lik skorla girdi. Maçın 45. dakikasında maçın 2 gollü yıldızı Higuain, bir de penaltı atışından yararlanamadı. İkinci yarıda Juventus'tan daha etkili bir oyun oynayan Tottenham, Eriksen ile 71. dakikada eşitlik sayısın buldu. 2-0 geriden gelen Tottenham, 2-2'lik skoru yakalayarak ikinci maç öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.