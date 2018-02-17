Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından şöyle konuştu:

"Maçın başında yakaladığımız fırsatı gole çevirsek, motivasyonumuz farklı olabilirdi. İkinci golde belki ofsayt verilebilirdi. Fenerbahçe'ye karşı 2-0 içeriye girmek moralimizi bozdu. Hamle güçleri bizden daha fazla. Kaybettiğimiz bir maç, Aykut Kocaman'a başarılar. İç sahada oynamak ile dışarıda oynamak farklı. Başakşehir galibiyeti, onları bu maça farklı hazırladı. Orada puan kaybı olsaydı, bu maç farklı olabilirdi. Valbuena'yı da bu yüzden oynattılar. Ofansif olarak daha güçlü olmak için bu kararı aldılar. Bizim iki eksiğimiz de onları etkiledi. 1-0'dan sonra da bir pozisyonumuz var. 0-0 oynadığın sürece büyük takımdan gol yersin. Buraya geldiğinde mutlaka gol atacaksın, yoksa yersin. Rakibin gücüne saygı duyuyoruz, olay bu."

BASIN TOPLANTISI

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe karşısında mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

Deplasmanda 3-0 yenildikleri karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, Fenerbahçe'nin karşılarına moralli çıktığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Aykut hocayı ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Maçın ilk 5 dakikasında karşı karşıya kaldığımız pozisyon gol olsa direnç gücümüz fazla olurdu. Deplasmanda lider yenen Fenerbahçe, taraftar coşkusuyla oynadı. 1-0'dan sonra da pozisyonlara girdik. İkinci yarıda bir gol bulup Fenerbahçe'yi telaşlandırmak istedik ama bugün Welinton ve Sackey'i aradık."

Hakemlerin formsuz olduğuna dikkati çeken Karaman, "Alanyaspor olarak zorlu maçlar oynuyoruz. Ligde takımların ne zaman ne yaptığı belli olmuyor. Dezavantajımız Başakşehir'i yenmiş bir Fenerbahçe vardı. Yüzde 100 gol bulmamız lazımdı. O pozisyona da girdik. İkinci gol net bir ofsayt. Biz mağlubiyeti hak ettik. Hakemler de zaman zaman faktör oluyor. Hakemlerimiz rahat olursa iyi maç yönetirler. Onları bu formsuzluğa iten bir şeyler var, rahat değiller. Fenerbahçe'nin de golünü vermedi. Hakemlerimiz ya güvenmiyorlar kendilerine ya korkuyorlar. Bu sene hakemlerimiz gerçekten seviyenin çok altındalar." şeklinde konuştu.

Ligde kalmak için 38 puana ihtiyaç duyduklarının altını çizen Karaman, "6 maç kazanmamız lazım. Geçen hafta iyi bir oyun oynadık ama bugün rakip Fenerbahçe'ydi. 4 oyuncu aldık, takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Belki yeni oyuncularımız 2 hafta sonra iyi olacaklar. Her zaman rakibimiz Fenerbahçe olmayacak." diyerek sözlerini tamamladı.