Çaykur Rizespor Eski Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Bağcılar Belediyesi tarafından Edip İplik Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.
Karaman, Spor Spikeri Yasin Dallı moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor başkanlığına veda eden Muharrem Usta’nın Çaykur Rizespor maçı hakkında yapmış olduğu çarpıcı açıklamalara yanıt verdi. Muharrem Usta’nın konuşmalarını dikkatlice dinlediğini ifade eden Karaman, "Bir teknik adam için, ki bu teknik adam ben de olabilirim bir başkası da olabilir gerçekten önemli ve onu üzebilecek konuşmalar. Ama nihayetinde başkan bizim düşüncelerimize şahit olmuş. Trabzonlular bana kızgın olabilir ama o günün şartları başkaydı. Taraftarlar olaylara bazen farklı bakabiliyor. Bana çok kızan Trabzonlu taraftarlarla birebir oturup konuştuğumda bana hak veren de oluyor. O gün ben Trabzonspor’un teknik direktör olup diyelim ki şampiyonluğu bir maçta kaçırdım, orada Trabzon’un haklarını da ölümüne korudum, kayıtsız şartsız. Olaya böyle bakıyoruz. Yoksa bizim Trabzonlulara karşı bir husumetimiz yok. Başkan ayrılırken kendisi de söyledi, 30 sene önceki bir husumet bu. Yani benden doğan bir durum değil, 30 yıldır var olan bir durum. Maçta küme düşmüş bir teknik adam, maçtan önceki ve sonraki durumu bu gibi olaylar olabiliyor. Trabzonspor kendi davasında hala birçok şeyi devam ettiriyor, inatla devam ettiriyor. Neden, çünkü hakkını korumak istiyor" diye konuştu.
"TAKIMININ HAKLARINI HANGİ TEKNİK ADAM OLURSA OLSUN, SONUNA KADAR SAVUNUR"
O günkü şartların farklılığından bahseden Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Şimdi kendimi haklı çıkartmak adına o konuya geri dönüş yapmak gibi olmasın ama o gün ben Rizespor’un teknik direktörüydüm. O gün başka şartlar altında Trabzonspor’un Teknik Direktörü olabilirdim. Bursaspor’un ya da başka bir takımında olabilirdim. Ama orada takımının haklarını ve mücadelesini hangi teknik adam olursa olsun sonuna kadar savunur ve bunu dile getirir. Dolayısıyla takımı küme düşmüş, o günkü maçın etkisi taraftar veya yaşadığım birçok şey, maçtan önce almış olduğu çok sayıda telefon insanı bu gibi eleştirilere ve bu gibi fevri cümlelere sokabiliyor. Tabi onun hikayesi bende saklı" açıklamasını yaptı.
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