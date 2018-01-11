Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in ikinci yarısı hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın gözetiminde devam eden turuncu-yeşililer idmana koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra futbolcular top kapma ve pas çalışması yaparak devam etti. İdmanın son bölümünde ise kondisyon uygulamaları ve koşu yapılarak tamamlandı. Sakatlığı süren Maniatis ile izinli olan Vagner Love dışında tüm oyuncular antrenmana eksiksiz katıldı.



İdmanda gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yönetimle birlikte olup kısa sürede tespitleri yaparak hazırlıkları tamamlayacaklarını aktardı. İkinci yarıya iyi başlangıç yaparak ligi sonlandırmayı hedeflediklerini ifade eden Karaman, "Zaten 2 yıldır Süper Lig'de başarılı ve gol kralı çıkaran bir takım var. Bunları nasıl yukarıya çıkarırız, profesyonel anlamda fiziki şartlarımızı nasıl geliştirebiliriz, birçok konuda aynı zamanda transferlerle ilgili de fikir alışverişi içindeyiz. Bu arada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takımızla bir hazırlık maçı oynadık. Özellikle ilk yarı görmek istediğimiz gibi değildi. İkinci yarı biraz daha farklıydı. Yaptığımız laktos testi de çok önemliydi. 14 gün izin yapan ve gelen takım var. Bunun yanı sıra sakatlıktan çıkan oyuncu grubu var. Çıkan test sonuçları üzerine fiziki anlamda da çalışmamız gerektiğini gördük" dedi.



Transferlerle ilgili çalışmaları hakkında da bilgiler veren Karaman, "17 hafta oynayan, hem giden, hem de başkan ve yönetim kurulunun kulüp ile ilgili bir düşünceleri var. Medyada var, taraftar da var. Mutlaka ihtiyaç olan yerler de var. Yönetim kurulu bu konuyla ilgili çalışıyor. Ben düşüncelerimi söyledim. Onlarda takımın kapasitesini yukarı çekecek oyuncu grubu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu mutlaka olacak" diye konuştu.



Bir gazetecinin Vagner Love'un Brezilya'ya geri dönmek istediği ve Flamengo ile anlaştığı yönünde çıkan haberleri sorması üzerine yanıt veren Karaman, söyle konuştu: "Vagner çok kaliteli bir oyuncu. Vagner'in oynadığı maçla oynamadığı maç arasındaki skorlara baktığınız zaman Vagner Love'un Alanyaspor için ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu görürüz. Mutlaka böyle kaliteli oyuncunun başka takımlarla anılması doğaldır. Ben de dış medyada gördüm. Normaldir talip olmaları. Ama takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu ortadadır. Yönetim beni buraya getirdi. Mevcut kadronuzun üzerine bir hamle yapalım diye geldik. Mevcut kadronun içinde takımın omurgasını taşıyan oyuncu gittiği zaman ara transferde yerini doldurmak çok zor. Ara transferde yerini doldurmak çok zor. Sıkıntılı bir dönemdir. Transfer yüzde 30 fire verebiliyor. Ligdeki devamlılığımızı gücümüzün altına alacak bir davranış olur. Biz gücümüze güç katmak istiyoruz. Dolaysıyla bu benim düşüncem. Bunu başkanla konuştuk. Dolaysıyla mevcut gücümüzü koruyarak üstüne hamle yapacağız."

Ligin sonunda şampiyonlukta hangi takımın şanslı olduğu sorusu üzerine Hikmet Karaman, "Sondan 3'üncü takım 15 puanda 11'inci sıraya kadar. Sanırım 25 puanda Bursa var. 25 puandan aşağıya baktığınızda 7 puanlık fark var. Yani 2 mağlubiyet, 1 beraberlik. Alttaki takımlar da çıkış yapmak isteyen takımlar. O yendi, sen kaybettin puanlar eşitleniyor. takımların kendini kurtarmaya, yukarılarda yer alma çabası var ki, üstte şampiyonluğa oynayan 4-5 takım öyle herkesi yeniyorum diye bir şey yok. Şampiyonluk her takıma gidebilir. Bence şampiyonluğun kesin favorisi bu yıl yok" şeklinde konuştu.

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