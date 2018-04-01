Takvim'in haberine göre geçtiğimiz aylarda Gülben Ergen'in mahkemeden aldırdığı konuşma yasağını deldiği için 3 gün cezaevinde kalan Seren Serengil'in ardından bu kez türkücü Hilal Özdemir için aynı durum gündemde. Hazım Körmükçü ile 12 yıllık evliliğini 2 çocuğuna rağmen 2 yıl önce bitiren Özdemir, eski eşi ve nişanlısı Zeynep Tandoğan hakkında üstü kapalı imalarda bulundu.



MAHKEMELİK OLMUŞLARDI



Bunun üzerine sunucu Tandoğan, vakit kaybetmeden soluğu mahkemede aldı. Tandoğan, Hazım Körmükçü ile kendisine karşı sosyal medyadan ağır hakaretler yaptığını iddia ettiği Hilal Özdemir'i mahkemeye verdi. Türkücü hakkında mahkemeden konuşma yasağı aldıran sunucu, önceki akşam yasağın delindiğini iddia edip "Hukukta sonucu hapis olarak kesinleşen her suçun kararı infaz edilir. Cezanın şekline göre hapis cezası kişinin siciline işlenir" diyerek Özdemir'e gözdağı verdi. Özdemir, bunun üzerine 'sinsi' kelimesinin anlamını paylaşıp imalarını sürdürdü. Türkücü, "En çok da kendime kızıyorum. Ne diye havlayana cevap veriyorum, hoşt de geç" diyerek de Tandoğan'a üstü kapalı gönderme yaparak gerilimi tırmandırdı.Özdemir, Tandoğan'la çıkar için birlikte olduğunu iddia ettiği Hazım Körmükçü'yü de çocuklarına bakmamakla suçladı.

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