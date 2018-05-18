Duff Page Six’te yer alan habere göre, Hilary Duff, Addison’un gece boyunca sigara ve esrar içtiğini söyleyip tehdit edildiğini iddia etti. Ünlü yıldız, Instagram hesabından yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Hilary Duff, takipçilerine “Apartmanım leş gibi kokuyor. Gerçekten ne yapmalıyım? Önerilerinize açığım” diye sordu.